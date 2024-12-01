"Шахтер" на последних минутах упустил победу в матче УПЛ с "Рухом" (видео)

"Горняки" не воспользовались возможностью сократить отставание от лидеров чемпионата.

"Шахтер" сыграл вничью с "Рухом" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм остался за донецким клубом – на 23-й минуте голом отличился Николай Матвиенко.

Однако в конце встречи "горняки" упустили победный результат. На 90+1 минуте Роман Дидык вырвал ничью для львовской команды.

Обзор матча "Шахтер" – "Рух"

После этого поединка "Шахтер" (30 очков) продолжает занимать третье место в УПЛ. Подопечные Марино Пушича на 6 баллов отстают от "Динамо" и "Александрии", которые лидируют в чемпионате. "Рух" (19 пунктов) находится на восьмой позиции.

В следующем туре УПЛ дончане 5 декабря встретятся с "Ворсклой", а "желто-черные" 9 декабря на выезде сразятся с "Полесьем". Перед этим львовяне 4 декабря примут "Полесье" в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины.

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