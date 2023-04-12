"Шахтер" на последних секундах дожал худшую команду чемпионата и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

"Горняки" чуть не потеряли очки в поединке со "Львовом".

"Шахтер" обыграл "Львов" в перенесенном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 1:2 .

Первый тайм игры прошел без забитых голов. После перерыва, на 56-й минуте, хозяева неожиданно вышли вперед – защитник "горняков" Гиорги Гочолейшвили головой срезал мяч в свои ворота.

Но уже на 62-й минуте команда Игоря Йовичевича восстановила паритет во встрече. Георгий Судаков забил дальним ударом не без помощи рикошета – мяч от штанги оказался в сетке львовян.

Победу "оранжево-черные" вырвали уже в компенсированное время. На 90+4-й минуте после скидки от Даниила Сикана головой в ворота мяч направил венесуэльский форвард Кевин Келси.

Победный гол Кевина Келси, благодаря которому Шахтер завоевал три очка в матче против Львова ⚽️ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/N7XTrBD0MO — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 12, 2023

Обзор матча

"Шахтер" (49 очков) продолжает лидировать в УПЛ и увеличил отрыв от ближайшего преследователя – "Днепра-1" – до 4 баллов. Но днепряне провели на одну игру меньше. "Львов" (13 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре дончане сыграют с тем же "Львовом" в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч состоится в воскресенье, 16 апреля.

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