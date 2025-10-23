"Шахтер" на последних секундах проиграл "Легии" во втором туре Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от варшавской "Легии" в матче второго тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашний для "горняков" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи выиграл польский клуб – на 16-й минуте Рафал Августиняк из-за пределов штрафной точно пробил в ближнюю "девятку".

Во втором тайме украинская команда сравняла счет – на 61-й минуте Лука Мейреллиш головой замкнул навес Ефима Конопли с правого фланга.

Однако в компенсированное время, на 90+4-й минуте, польский коллектив вырвал победу – Августиняк оформил дубль, попав в левую "девятку" прямым ударом со штрафного.

Обзор матча "Шахтер" – "Легия"

Отметим, что в стартовом туре Лиги конференций донецкий клуб на выезде одолел шотландский "Абердин" (3:2), а варшавская команда дома проиграла турецкому "Самсунспору" (0:1).

Далее подопечных Арды Турана ждут еще четыре поединка основного этапа Лиги конференций, где их соперниками будут "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

В третьем туре Лиги конференций "горняки" проведут номинально домашний матч против "Брейдаблика", а "Легия" на выезде сыграет со словенским "Целье". Оба матча состоятся 6 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.