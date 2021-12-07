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"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом" Вернидуба в Лиге чемпионов (видео)

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"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом" Вернидуба в Лиге чемпионов (видео)

ФК Шахтер

Подопечные Роберто Де Дзерби не смогли взять реванш за поражение в Молдавии и попрощались с еврокубками.

Донецкий " Шахтер " не сумел обыграть тираспольский " Шериф " в матче заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился со счётом 1:1.

"Горняки" открыли счет в конце первого тайма. Сергей Кривцов исполнил роскошный "черпачок" в штрафную за спины защитникам "Шерифа", а Фернандо развернулся и протолкнул мяч в дальний нижний угол.

Несмотря на огромное преимущество по голевым моментам и во владении мячом, "Шахтер" так и не смог одержать первую победу в основном раунде нынешней Лиги чемпионов. В компенсированное время ничью "Шерифу" принес Бобан Николов - с близкого расстояния он пробил вышедшего на замену Алексея Шевченко.

Напомним, в поединке первого тура в Тирасполе "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба сенсационно разобрался с "Шахтером" (2:0).

Видеообзор матча

  • Для "Шахтера" этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не решал - "горняки" с 2 баллами финишировали на последней, четвертой позиции квартета и остались без еврокубковой весны.
  • "Шериф" с 7 очками завершил группу на третьей позиции, позволяющей продолжить борьбу в Лиге Европы.
  • В параллельном матче этой группы мадридский "Реал" на своем поле обыграл миланский "Интер" — 2:0. Обе команды уже квалифицировались в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы – подопечные Карло Анчелотти с первого места, а "нерадзурри" – со второго.
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