"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом" Вернидуба в Лиге чемпионов (видео)

"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом" Вернидуба в Лиге чемпионов (видео)

Подопечные Роберто Де Дзерби не смогли взять реванш за поражение в Молдавии и попрощались с еврокубками.

Донецкий " Шахтер " не сумел обыграть тираспольский " Шериф " в матче заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился со счётом 1:1 .

"Горняки" открыли счет в конце первого тайма. Сергей Кривцов исполнил роскошный "черпачок" в штрафную за спины защитникам "Шерифа", а Фернандо развернулся и протолкнул мяч в дальний нижний угол.

Несмотря на огромное преимущество по голевым моментам и во владении мячом, "Шахтер" так и не смог одержать первую победу в основном раунде нынешней Лиги чемпионов. В компенсированное время ничью "Шерифу" принес Бобан Николов - с близкого расстояния он пробил вышедшего на замену Алексея Шевченко.

Напомним, в поединке первого тура в Тирасполе "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба сенсационно разобрался с "Шахтером" (2:0).

Видеообзор матча