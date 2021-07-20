"Шахтер" начал продажу билетов на матч квалификации Лиги чемпионов против "Генка": цены и где купить

"Шахтер" начал продажу билетов на матч квалификации Лиги чемпионов против "Генка": цены и где купить

Поединок состоится 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Донецкий "Шахтер" запустил продажу билетов на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Генка", который состоится 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры - в 20:30.

Первую встречу команды проведут 3 августа в Бельгии. Пропуски на ответный поединок в столице Украины "горняки" реализуют в два этапа.

Сначала 20-21 июля билеты смогут приобрести владельцы абонементов на матчи донецкого клуба сезона-2021/22. А уже с 22 июля тикеты будут в свободной продаже.

Купить билеты на поединок можно будет на официальном сайте "Шахтера", в мобильном приложении донецкого клуба, на сайтах-партнерах "горняков", а также в кассах НСК "Олимпийский" в день матча.

Стоимость тикетов на поединок "Шахтер" - "Генк" составляет от 70 до 6000 гривен.

Если "Шахтер" пройдет бельгийский клуб, то в последнем этапе квалификации также будет сеяным. Жеребьевка плей-офф состоится 2 августа, а матчи - 17/18 и 24/25 августа.

В случае поражения от "Генка" по сумме двух встреч "горняки" сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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