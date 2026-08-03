"Шахтер" начал защиту титула УПЛ разгромной победой над "Кудровкой"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" разгромил "Кудровку" в матче стартового тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 5:1 .

"Горняки" открыли счет на 32-й минуте встречи — точным ударом отличился Алиссон.

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Однако на перерыв команды отправились при паритете в счете, потому что на 42-й минуте "Кудровка" отыгралась — после розыгрыша углового головой точно пробил Артур Думанюк.

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На старте второго тайма дончане снова вышли вперед — на 55-й минуте Кауан Элиас головой замкнул подачу с правого фланга от Алиссона.

На 72-й минуте подопечные Арды Турана увеличили свое преимущество в счете — Кауан Элиас оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

На 80-й минуте "оранжево-черные" сделали счет разгромным — результативный удар нанес Лука Мейреллиш.

На 90+2-й минуте "Шахтер" в пятый раз поразил ворота соперника — окончательный счет игры установил Кауан Элиас, оформив таким образом хет-трик.

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Обзор матча "Шахтер" — "Кудровка"

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре УПЛ "горняки" 9 августа встретятся с "Эпицентром", а "Кудровка" 8 августа сразится с "Левым Берегом".

Напомним, в прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом УПЛ. Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).

Кроме того, "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

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