"Шахтер" нашел замену Мудрику в клубе своего бывшего тренера

22-летний бразилец может присоединиться к "горнякам".

Руководство донецкого "Шахтера" интересуется постугами вингера "Ботафого" Джеффиньо.

Об этом сообщает UOL Esporte.

"Горняки" уже запросили трансфер и готовятся к переговорам. 22-летний Джеффиньо может заменить Михаила Мудрика, которым интересуется ряд клубов.

Контракт бразильца с "большим огнем" действует до конца 2026 года. В прошлом сезоне вингер провел 40 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

"Ботафаго" возглавляет бывший тренер "горняков" Луиш Каштру.

Напомним, что услугами Мудрика интересуется лондонский Арсенал, но официального запроса донецкий клуб не получал.

Читайте также:

Месси и ПСЖ достигли окончательного согласия по поводу будущего аргентинца: будет ли новый контракт

Усилился питомцем "Динамо": клуб УПЛ подписал первого зимнего новичка

Клуб Реброва подписал игрока российского "Локомотива"