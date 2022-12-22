"Шахтер" нашел замену Мудрику в клубе своего бывшего тренера

22-летний бразилец может присоединиться к "горнякам".
Руководство донецкого "Шахтера" интересуется постугами вингера "Ботафого" Джеффиньо.
Об этом сообщает UOL Esporte.
"Горняки" уже запросили трансфер и готовятся к переговорам. 22-летний Джеффиньо может заменить Михаила Мудрика, которым интересуется ряд клубов.
Контракт бразильца с "большим огнем" действует до конца 2026 года. В прошлом сезоне вингер провел 40 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
"Ботафаго" возглавляет бывший тренер "горняков" Луиш Каштру.
Напомним, что услугами Мудрика интересуется лондонский Арсенал, но официального запроса донецкий клуб не получал.
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