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"Шахтер" нашел замену Мудрику в клубе своего бывшего тренера

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
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"Шахтер" нашел замену Мудрику в клубе своего бывшего тренера

twitter.com/botafogo

22-летний бразилец может присоединиться к "горнякам".

Руководство донецкого "Шахтера" интересуется постугами вингера "Ботафого" Джеффиньо.

Об этом сообщает UOL Esporte.

"Горняки" уже запросили трансфер и готовятся к переговорам. 22-летний Джеффиньо может заменить Михаила Мудрика, которым интересуется ряд клубов.

Контракт бразильца с "большим огнем" действует до конца 2026 года. В прошлом сезоне вингер провел 40 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

"Ботафаго" возглавляет бывший тренер "горняков" Луиш Каштру.

Напомним, что услугами Мудрика интересуется лондонский Арсенал, но официального запроса донецкий клуб не получал.

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Дата публикации
Просмотры
368
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