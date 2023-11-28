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"Шахтер" назвал стартовый состав на матч Лиги чемпионов против "Антверпена"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Шахтер" назвал стартовый состав на матч Лиги чемпионов против "Антверпена"

"Шахтер" / Фото: ФК Шахтер

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена", который сегодня, 28 ноября, состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Ракицкий, Кастильо, Эгиналду, Келси, Топалов, Бондаренко, Педринью, Очеретько, Козик, Кащук.

Также стал известен стартовый состав "Антверпена" на игру с "Шахтером".

"Антверпен": Бютте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф, Вермерен, Муя, Керк, Баликвиша, Янссен.

Запасные: Девалкенер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, Ван ден Бош, Смитс, Корбани.

Поединок между "Шахтером" и "Антверпеном" начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Антверпен".

В другом матче пятого тура этой группы "Барселона" примет "Порту" (28 ноября, 22:00 по киевскому времени).

Турнирное положение в группе H после четырех туров: "Барселона" (9 очков), "Порту" (9), "Шахтер" (6), "Антверпен" (0).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" одержал победу над "Антверпеном" в Юношеской лиге УЕФА.

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
420
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