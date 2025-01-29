"Шахтер" назвал стартовый состав на матч заключительного тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией"

Поединок в Дортмунде состоится 29 января, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на матч последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 с дортмундской "Боруссией".

"Шахтер": Ризнык, Винисиус Тобиас, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Судаков, Крыськив, Марлон, Педриньо, Зубков, Кевин

Запасные: Фесюн, Твардовский, Педро Энрике, Грам, Фарина, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Швед, Невертон, Траоре

Также стал известен стартовый состав "Боруссии" Дортмунд на поединок против действующего чемпиона Украины.

"Боруссия" Дортмунд: Кобель, Бенсебаини, Шлоттербек, Джан, Рюэрсон, Забитцер, Брандт, Байер, Адееми, Гиттенс, Гирасси

Запасные: Майер, Льотка, Коуто, Антон, Филиппо Мане, Кабар, Азхиль, Рейна, Гросс, Ветьен, Дюранвиль, Кэмпбелл

Поединок состоится 29 января на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

После семи туров "горняки" с 7 очками занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, сохраняя минимальные теоретические шансы на выход в плей-офф.

"Шмели" с 12 баллами находятся на 14-й строчке турнирной таблицы ЛЧ. Немецкий клуб гарантировал себе участие в плей-офф, а в случае победы над дончанами может побороться за топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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