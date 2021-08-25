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"Шахтер" назвал стартовый состав на решающий бой за Лигу чемпионов против "Монако"

"Шахтер" назвал стартовый состав на решающий бой за Лигу чемпионов против "Монако"

ФК Шахтер

Поединок начнется в 22:00 на ОСК "Металлист" в Харькове.

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".

Шахтер: Пятов - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон, Маркос Антонио - Тете, Алан Патрик, Соломон - Траоре

Запасные: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко, Фернандо

Монако: Нюбель - Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Энрике - Тчуамени, Фофана - Мартинш, Фолланд, Головин - Бен-Еддер

Запасные: Маецки, Ленард, Фабрегас, Дисаси, Боаду, Лукас, Якобс, Агиляр, Матсима, Матазо, Диоп, Исидор

Поединок "Шахтер" - "Монако" состоится на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове. Начало встречи - в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

  • Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, команда, которая проиграет - в групповом раунде Лиги Европы. Первая встреча команд во Франции завершилась минимальной победой "горняков" - 1:0.
  • В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", "Монако" оказался сильнее за чешскую "Спарту".
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