"Шахтер" не осилил клуб УПЛ в контрольном поединке в Турции

"Шахтер" не осилил клуб УПЛ в контрольном поединке в Турции

Подопечные Роберто Де Дзерби не смогли выиграть у приазовцев.

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный спарринг на тренировочном сборе в Турции. Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с "Мариуполем" - 0:0.

"Горняки" планировали провести товарищеский матч против солигорского "Шахтера", однако по неизвестным причинам встреча была отменена.

"Оранжево-черные" оперативно нашли нового соперника. Им стал "Мариуполь", пасущий задних в турнирной таблице УПЛ, и цвета которого защищает ряд арендованных у "Шахтера" игроков.

Матч состоял из двух таймов по 40 минут, в течение которых ни одной команде отличиться не удалось. Как итог, нулевая ничья.

Добавим, что в первом матче турецкого сбора подопечные Де Дзерби разгромили австрийский "Вольфсбергер" со счетом 4:1. Следующий спарринг "горняков" запланирован на 31 января. Соперником донецкого клуба станет сербская "Црвена Звезда".

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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