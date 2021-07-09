"Шахтер" не осилил знаменитый немецкий клуб в последнем спарринге австрийского сбора

"Горницкое" дерби завершилось вничью.

Донецкий "Шахтер" провел последний поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал гельзенкирхенский "Шальке".

Команды не смогли поразить ворота друг друга. В итоге, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью - 0:0.

Отметим, что "Шальке" сейчас переживает далеко не лучшие времена в футболе. Несмотря на легендарную историю, в прошлом сезоне гельзенкирхенцы заняли последнее место в Бундеслиге и вылетели во второй дивизион Германии.

Для "Шахтера" это был четвертый матч на сборах в Австрии. Ранее "горняки" разгромили австрийский "Санкт-Йохан" со счетом 5:0, проиграли польскому "Ракуву" (1:2) и победили немецкий "Тюркгюджю" (2:1).

Новый сезон "Шахтер" должен был начать 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Динамо", но поединок перенесли на 22 сентября.

на В стартовом туре УПЛ дончане сыграют с "Ингульцом". Базовая дата матчей первого тура - 25 июля.

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