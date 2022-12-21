"Шахтер" не получил официального запроса от гранда АПЛ по Мудрику

"Арсенал" продолжает интересоваться футболистом.
Лондонский "Арсенал" пока не делал донецкому "Шахтеру" официальное предложение по вингеру Михаилу Мудрику.
Об этом сообщил помощник директора по футболу "горняков" Карло Николини.
"Мудрик, как и другие игроки, должен прибыть 9 января в Анталию на тренировочный сбор.
К нему есть интерес со стороны "Арсенала", но официального предложения мы не получали", – цитирует Николине журналист Фабрицио Романо в Twitter.
"Шахтер" намерен продать Мудрика не менее чем за 100 миллионов евро. "Горняки" повысили стоимость игрока по итогам выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.
На него претендуют многие европейские клубы, среди которых "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.
- В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.
- Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.
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