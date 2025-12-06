"Шахтер" не смог обыграть "Колос" и вернуть себе лидерство в УПЛ

"Колос" – "Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" в выездном матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 0:0 .

Несмотря на преимущество во владении мячом и по количеству созданных моментов, "горнякам" так и не удалось хотя бы один раз поразить ворота соперника.

Обзор матча "Колос" – "Шахтер"

Таким образом, "Шахтер" (32 очка) завершил первый круг чемпионата Украины по футболу на втором месте. Сенсационным лидером УПЛ является черкасский ЛНЗ (32 балла), который опережает подопечных Арды Турана по дополнительным показателям.

В свою очередь, "Колос" (24 пункта) занимает четвертую ступеньку.

В следующем туре УПЛ, который станет последним в 2025 году, дончане 14 декабря встретятся с "Эпицентром", а ковалевцы днем ранее на выезде сразятся с "Кривбассом".

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала потенциальных соперников в финальном турнире чемпионата мира-2026 по футболу.