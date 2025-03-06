"Шахтер" не сумел обыграть "Кривбасс" и выйти на второе место в УПЛ (видео)

"Горняки" потеряли очки уже в седьмой раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины.

"Шахтер" сыграл вничью с "Кривбассом" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1 .

Старт встречи был перенесен на 20 минут из-за воздушной тревоги. Первый тайм противостояния прошел без забитых мячей.

В начале второго тайма подопечные Юрия Вернидуба открыли счет – на 57-й минуте своим первым голом в футболке криворожского клуба отличился венесуэльский форвард Глейкер Мендоса.

Через десять минут "горняки" отыгрались – точный удар нанес Артем Бондаренко. Определить победителя дончане и криворожцы не сумели, разойдясь ничьей.

Таким образом, подопечные Марино Пушича потеряли очки уже в седьмой раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины.

Обзор матча "Шахтер" – "Кривбасс"

"Шахтер" (40 очков) остался на третьем месте в УПЛ, не воспользовавшись возможностью сместить "Александрию" (41 балл) со второй позиции. Лидирует в чемпионате "Динамо" (50 пунктов), которое сыграло на один матч больше.

"Кривбасс" (32 очка) располагается на 5-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины. Имея игру в запасе, команда Вернидуба на 2 балла отстает от занимающего четвертое место "Полесья".

В следующем туре "Шахтер" 11 марта сразится с "Карпатами", а "Кривбасс" 15 марта померяется силами с "Левым Берегом".

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