"Шахтер" неожиданно не сумел обыграть "Верес" в матче-открытии 8-го тура УПЛ (видео)

Дончане потеряли очки уже в третий раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины.

"Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Вересом" в стартовом матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:1 .

Из-за воздушной тревоги встреча началась на 20 минут позже, чем было запланировано сначала. Первый тайм прошел без забитых мячей.

После перерыва "горняки" открыли счет в игре – на 64-й минуте пенальти реализовал Георгий Судаков.

Однако удержать победу подопечным Марино Пушича не удалось. На 81-й минуте хозяева отыгрались – Дмитрий Клец издалека точно пробил в левый угол.

Обзор матча "Верес" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Шахтера" это уже третья потеря очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины. Дончане с 13 очками занимают четвертое место. "Верес" (6 баллов) поднялся на 13-ю позицию.

В следующем туре УПЛ "горняки" 6 октября примут ЛНЗ, а ровенский клуб днем ранее дома встретится с "Зарей".

Отметим, что в среду, 2 октября, "Шахтер" сыграет с итальянской "Аталантой" в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Читайте также:

Украина – Венесуэла: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу

Два удаления и разгром: "Динамо" проиграло "Лацио" на старте Лиги Европы (видео)

Гол Довбика не помог "Роме" обыграть "Атлетик" в матче первого тура Лиги Европы (видео)