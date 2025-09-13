"Шахтер" неожиданно потерял очки в матче с "Металлистом 1925" в УПЛ

"Металлист 1925" – "Шахтер" / © ФК Металлист 1925

Реклама

"Шахтер" сыграл вничью с "Металлистом 1925" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Встреча в Житомире завершилась со счетом 1:1 .

Донецкий клуб открыл счет на 22-й минуте – пенальти реализовал Артем Бондаренко.

В конце поединка харьковчане сумели избежать поражения – на 85-й минуте отличился Иван Калюжный.

Реклама

Обзор матча "Металлист 1925" – "Шахтер"

Для "Шахтера" это уже вторая потеря очков в новом сезоне УПЛ. Подопечные Арды Турана с 11 баллами занимают второе место и на 2 пункта отстают от лидера "Динамо".

В свою очередь, "Металлист 1925" (8 очков) находится на пятой строчке.

В следующем туре "горняки" 22 сентября сыграют против "Зари", а харьковский коллектив днем ранее сразится с "Полтавой".

Перед этим, 17 сентября, "Шахтер" встретится с клубом "Полесье" Ставки из Киевской области в поединке 1/16 финала Кубка Украины.