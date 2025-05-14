"Шахтер" обновил рекорд по победам в Кубке Украины, оторвавшись от "Динамо"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" обновил рекорд по победам в Кубке Украины по футболу.

В среду, 14 мая, "горняки" в серии пенальти одолели "Динамо" в финальном матче Кубка Украины сезона-2024/25, который состоялся на Центральном стадионе в Житомире.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

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Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Это национальный рекорд. "Оранжево-черные" оторвались по этому показателю от "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

В прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

Благодаря завоеванию Кубка Украины дончане гарантировали себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне, а не в Лиге конференций, где они должны бы были выступать в случае финиша на третьем месте в УПЛ.

Кроме того, подопечные Марино Пушича лишили "Динамо" шансов оформить "золотой дубль", то есть выиграть чемпионат и Кубок Украины в одном сезоне.

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За два тура до конца команда Александра Шовковского лидирует в УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков. "Шахтер" идет третьим, отставая от второго места на 5 баллов.