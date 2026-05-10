"Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям в Украине

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" благодаря завоеванию чемпионства УПЛ-2025/26 обошел киевское "Динамо" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.

Теперь у "горняков" 40 таких трофеев: 16 титулов УПЛ, 15 Кубков Украины и 9 Суперкубков.

"Бело-синие" имеют на один трофей меньше — 39: 17 титулов УПЛ, 13 Кубков Украины и 9 Суперкубков.

Если же брать во внимание не только внутренние, а все турниры во времена независимости Украины, то "Шахтер" уже на два трофея опережает "Динамо" (41 против 39), поскольку в 2009 году "горняки" завоевали Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" вплотную приблизился к "Динамо" по выигранным чемпионствам УПЛ.

