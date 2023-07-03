"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен стал новым главным тренером донецкого "Шахтера".

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

Контракт с нидерландским специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории донецкого клуба. Он заменил на посту ранее уволенного хорвата Игоря Йовичевича, с которым команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины и дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

53-летний нидерландец в прошлом сезоне возглавлял луганскую "Зарю", с которой завоевал бронзовые медали отечественного первенства. Ван Леувена признали лучшим тренером УПЛ по итогам сезона-2022/23.

Ранее ван Леувен уже работал в "Шахтере" – с 2006 по 2013 год он возглавлял Академию "горняков".

Напомним, "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Своих соперников в основной сетке главного еврокубка донецкий клуб узнает во время жеребьевки 31 августа. Новый сезон УПЛ стартует 29 июля.

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