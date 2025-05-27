"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

Арда Туран / © ФК "Эюпспор"

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Новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал экс-игрок "Барселоны" и мадридского "Атлетико" Арда Туран.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

38-летний турецкий специалист подписал контракт с "оранжево-черными" сроком до лета 2027 года.

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На посту наставника донецкого клуба Туран заменил Марино Пушича, который был уволен после завершения сезона-2024/25.

Туран известен по своим выступлениям за мадридский "Атлетико" и "Барселону", с которыми выиграл три титула чемпиона Испании и ряд других трофеев. На его счету также 100 матчей за сборную Турции, в которых он забил 17 голов.

В апреле 2023 года Туран начал тренерскую карьеру, возглавив турецкий "Эюпспор". Во главе этой команды Арда провел 84 матча: 45 побед, 14 ничьих и 25 поражений.

В этом сезоне "Эюпспор", который в январе 2025 года подписал легенду "Шахтера" Тараса Степаненко, под руководством Турана занял шестое место в турецкой Суперлиге.

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Напомним, "Шахтер" стал бронзовым призером УПЛ-2024/25. "Горняки" впервые за 29 лет финишировали ниже второго места в чемпионате Украины.

Несмотря на провальное выступление в чемпионате, донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, где в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" представил новую форму на сезон-2025/26.