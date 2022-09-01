"Шахтер" объявил о переходе украинского экс-футболиста "Севильи" и "Селтика"

25-летний футболист, являющийся воспитанником львовских "Карпат", перебрался в состав "горняков" из бельгийского "Мехелена".

О переходе Шведа сообщает официальный сайт дончан.

Отмечается, что игрок подписал контракт с "Шахтером" до середины 2027 года. Что касается финансовой составляющей, то здесь нет никакой информации.

Интересно, что Швед дебютировал за "Карпаты" в возрасте 17 лет, когда командой руководил нынешний тренер "Шахтера" – Игорь Йовичевич. После этого в его карьере была испанская "Севилья", за которую сыграл только один матч за молодежный состав и шесть поединков (1 мяч, 2 ассиста) за U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

С лета 2017-го Марьян снова выступал за "Карпаты" и становится лидером, набрав в течение полутора сезонов 43 матча и 21 забитый мяч. В 2019-м состоялся переход в шотландский "Селтик" (3 игры, 1 гол), после чего полузащитник перешел в "Мехелен": в течение двух сезонов провел 62 матча, забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.

С 2015 года Швед играл за юношескую и молодежную сборные Украины. В ноябре 2018 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодняшний день провел два матча.

Ранее "Шахтер" подписал контракт с экс-футболистом луганской "Зари" — Иваном Петряком.

После двух сыгранных матчей в УПЛ "Шахтер" имеет в своем активе четыре балла и идет на шестом месте в турнирной таблице;

В пятницу, 2 сентября, "горняки" проведут поединок 3-го тура внутреннего первенства против львовского "Руха", а через четыре дня сыграют выездной матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против немецкого РБ "Лейпциг".

Читайте также:

"Не забываю Украину": легионер "Шахтера" рассказал о трогательном поступке для украинских семей перед отъездом

"Почему Россия до сих пор их член": в "Шахтере" вдребезги разнесли ФИФА из-за действий в отношении страны-агрессора

Защитник "Шахтера" травмировался в дебютном матче сезона УПЛ и не сыграет до конца 2022 года