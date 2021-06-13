"Шахтер" объявил о первом летнем трансфере: что известно о новичке "горняков"

Бразилец Педриньо подписал долгосрочный контракт с донецким клубом.

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бенфики" Педриньо.

Контракт "горняков" с 23-летним бразильцем рассчитан на 5 лет.

️ Добро пожаловать в «Шахтер», Педриньо! ⚒ pic.twitter.com/eumiSCT60t — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 13, 2021

Ранее об уходе своего футболиста в "Шахтер" сообщила "Бенфика". Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Трансфер Педриньо стал вторым самым дорогим приобретением "горняков". Возглавляет этот список Бернард, за которого клуб заплатил 25 миллионов евро. На третьем месте Тайсон - 15,24 миллиона евро.

Педриньо стал первым новичком "Шахтера" после прихода нового главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне бразилец забил лишь 1 гол и сделал 4 ассиста в 31 матче за "Бенфику" во всех турнирах.

Педриньо является воспитанником "Коринтианса" и дебютировал за родной клуб в 2017 году. Он провел за "мушкетеров" 93 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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