"Шахтер" объявил о подписании бразильского новичка: названа сумма трансфера

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании бразильского полузащитника Алиссона Сантаны.

Как сообщается на официальном сайте "горняков", 19-летний вингер перешел в "Шахтер" из бразильского "Атлетико Минейро". Контракт с игроком рассчитан до 2030 года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер бразильца обошелся "Шахтеру" в 16 миллионов евро.

Алиссон Сантана – воспитанник академии "Атлетико Минейро": в августе 2022 года он подписал первый профессиональный контракт с клубом, а в июле 2023-го дебютировал в главной команде.

В общей сложности провел за основной состав "гало" 42 матча (24 в чемпионате Бразилии, 6 в Копа Либертадорес, 4 в Кубке Бразилии, 8 в чемпионате Минейро), забил 3 мяча. Стал чемпионом штата Минас-Жерайс (2024).

С января 2025 года Сантана выступает за сборную Бразилии U-20 (8 матчей, 1 гол), в составе которой стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки-2025 (U-20).

За десять туров до завершения чемпионата "Шахтер" (40 очков) с матчем в запасе занимает третье место в таблице УПЛ. Команда Марино Пушича на 4 балла отстает от "Александрии" и на 10 пунктов от лидирующего "Динамо".

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "оранжево-черные" во вторник, 11 марта, во Львове встретятся с "Карпатами".

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