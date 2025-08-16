"Шахтер" объявил о подписании бразильского новичка за 10 миллионов евро

Лукас Феррейра / © ФК Шахтер

Реклама

Донецкий "Шахтер" объявил о переходе вингера бразильского "Сан-Паула" Лукаса Феррейры.

Контракт с 19-летним бразильцем подписан до июня 2030 года, сообщает официальный сайт "горняков".

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Еще два миллиона евро дополнительных выплат "Сан-Паулу" получит, если "Шахтер" выйдет в Лигу чемпионов.

Реклама

Также предусмотрено, что бразильский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

Новичок "Шахтера" начинал футбольный путь в детской школе "Американо", откуда в 2017 году перешел в академию "Фламенго", а впоследствии - в "Боависту". В 2021 году присоединился к "Сан-Паулу", с которым в марте 2023-го подписал первый профессиональный контракт.

В составе молодежной команды был победителем Кубка Бразилии U-20 (2024). В январе 2025 года вместе с командой завоевал молодежный Кубок Сан-Паулу (Копинья), сыграв на турнире 9 поединков, в которых забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Дебютировал за первую команду "Сан-Паулу" 20 января 2025 года в матче с "Ботафого". Всего на профессиональном уровне провел 23 игры (5 в Кубке Либертадорес, 13 в чемпионате Бразилии, 2 в Кубке Бразилии, 3 в Паулисте) и отличился 1 голом и 1 ассистом.

Реклама

Ранее сообщалось, что умер отец полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.