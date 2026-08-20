"Шахтер" объявил о подписании бразильца с чемпионата Саудовской Аравии

Габриэль Карвалью / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" оформил переход атакующего полузащитника саудовской "Аль-Кадисии" Габриэла Карвалью.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

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19-летний бразилец присоединился к чемпиону Украины по условиям аренды, рассчитанной до 30 июня 2027 года с правом выкупа контракта футболиста.

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Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма потенциального выкупа может составить 18 миллионов евро.

Карвалью является воспитанником бразильской академии "Интернасьонала" (Порту-Алегри), за главную команду которого дебютировал 16 июня 2024 года и в общей сложности провел 30 матчей (1 гол, 3 ассиста).

В августе 2025 года перешел в клуб Про-лиги Саудовской Аравии "Аль-Кадисия". В сезоне-2025/26 сыграл за команду 12 матчей (1 гол, 2 ассиста).

С марта выступает за молодежную сборную Бразилии U-20, в составе которой на сегодня провел 3 матча.

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Ранее сообщалось, что "Барселона" подписала обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста ЧМ-2026.

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