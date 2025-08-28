"Шахтер" объявил о подписании двух бразильцев

Лука Мейреллиш / © ФК Шахтер

Реклама

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании двух бразильских новичков – нападающего Луки Мейреллиша и полузащитника Изеки Силвы.

18-летний Лука Мейреллиш перешел к "горнякам" из бразильского "Сантоса", подписав соглашение на пять лет.

Лука – воспитанник академии "Сантоса", за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2018 года. В составе "Сантоса" U-20 сыграл 25 матчей (14 голов, 1 ассист). В июне 2023-го подписал первый профессиональный контракт с клубом, 17 ноября 2024 года дебютировал в составе главной команды в матче Серии В с "Регатас Бразил". Всего за основу "Сантоса" форвард провел 17 матчей (7 в бразильской Серии А, 2 в Серии В, 1 в Кубке Бразилии, 7 в чемпионате Паулиста). Чемпион бразильской Серии В (2024). В августе 2025 года был вызван в сборную Бразилии U-20.

Реклама

Лука Мейреллиш / © ФК Шахтер

18-летний полузащитник Изеки Силва перешел к "оранжево-черным" из бразильского "Флуминенсе". Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2030 года.

Изеки является воспитанником футбольной академии "Флуминенсе", за которую выступал с 10 лет. В мае 2023 подписал первый профессиональный контракт с клубом, в 2024 году в составе юношеской команды стал чемпионом Бразилии (U-17) и победителем Кубка Бразилии (U-17). Выступал за "Флуминенсе" U-20 (10 матчей, 2 гола). 6 декабря 2024 года дебютировал в главной команде в матче бразильской Серии А с "Куябой", а в общей сложности провел за основной состав "флузау" 12 матчей (2 в чемпионате Бразилии, 1 в Кубке Бразилии, 2 в Копа Судамерикана, 7 в чемпионате).

Изеки Силва / © ФК Шахтер

Ранее "Шахтер" объявил о подписании вингера бразильского "Сан-Паула" Лукаса Феррейры.

Также мы рассказывали, что португальская "Бенфика" договорилась о трансфере полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.