"Шахтер" объявил о подписании еще одного зимнего новичка

Донецкий "Шахтер" оформил трансфер защитника тбилисского "Динамо" Луки Лацабидзе.

Как сообщает официальный сайт "оранжево-черных", 19-летний грузинский футболист подписал с чемпионом Украины контракт на 5 лет – до 31 декабря 2028-го.

По информации портала Transfermarkt, переход Лацабидзе обошелся "горнякам" в 700 тысяч евро.

Лацабидзе является воспитанником академии "Динамо" (Тбилиси). За молодежный состав провел 22 матча в Лиге Эровнули 2, за главную команду дебютировал 5 июня 2023 года и отыграл 2 матча в чемпионате Грузии. С 2020 года регулярно вызывается в юношеские сборные Грузии.

Добавим, что за донецкий клуб уже выступают двое грузинских защитников – Гиорги Гочолейшвили и Иракли Азаров.

Отметим, что Лацабидзе стал третьим новичком "оранжево-черных" в нынешнее зимнее трансферное окно. Ранее "Шахтер" объявил о подписании 21-летнего бразильского вингера "Палмейраса" Кевина и купил 20-летнего бразильского полузащитника "Васко да Гама" Марлона Гомеса.

Напомним, на зимнюю паузу "Шахтер" ушел на четвертом месте в чемпионате Украины, набрав 31 балл после 15 поединков. По потерянным очкам подопечные Марино Пушича вместе с "Динамо" лидируют в УПЛ.

Первые официальные матчи в новом году "горняки" сыграют 15 и 22 февраля против французского "Марселя". На кону будет стоять выход в 1/8 финала Лиги Европы.

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