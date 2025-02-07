"Шахтер" объявил о подписании новичка: кем усилились "горняки"

Донецкий "Шахтер" оформил трансфер боливийского центрального защитника Диего Арройо.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт "горняков" с 19-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2029 года.

По информации СМИ, "Боливар" получил за своего футболиста один миллион долларов. Кроме того, боливийский клуб сохранит часть экономических прав на игрока и сможет получить процент от его последующей продажи.

Арройо – воспитанник футбольной академии "Тауичи Агилера". В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии "Боливар" (Ла-Пас).

В сезоне-2023/24 Диего играл на правах аренды в "молодежке" бразильского клуба "Баия" U-20. За главную команду "Боливара" он дебютировал 26 сентября 2024 года. Стал чемпионом Боливии-2024.

С ноября 2024 года Арройо выступает за сборную Боливии U-20.

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