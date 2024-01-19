"Шахтер" объявил о подписании первого зимнего новичка – известна сумма трансфера

Донецкий "Шахтер" оформил первый зимний трансфер. Чемпион Украины приобрел у "Палмейраса" бразильского вингера Кевина.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 21-летний полузащитник подписал с дончанами контракт на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером.

По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Кевина обошелся "Шахтеру" в 15 миллионов евро.

Кевин – воспитанник клуба "Деспортиво Бразил". Летом 2020-го он перешел в "Палмейрас", присоединившись к юношеской команде, а 1 декабря 2021-го дебютировал за основной состав.

За главную команду "Палмейраса" Кевин сыграл 11 поединков, в которых отличился одним голом. Также он провел 42 матча в молодежной команде, забил 15 мячей и сделал 6 ассистов.

Вместе с "Палмейрасом" Кевин стал чемпионом Бразилии в сезоне-2023.

Напомним, на зимнюю паузу "Шахтер" ушел на четвертом месте в чемпионате Украины, набрав 31 балл после 15 поединков. По потерянным очкам подопечные Марино Пушича вместе с "Динамо" лидируют в УПЛ.

Первые официальные матчи в новом году "горняки" сыграют 15 и 22 февраля против французского "Марселя". На кону будет стоять выход в 1/8 финала Лиги Европы.

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