"Шахтер" объявил о трансфере автора исторического покера в ворота "Динамо"

Глейкер Мендоса и Сергей Палкин / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании левого вингера криворожского "Кривбасса" Глейкера Мендосы.

Об этом сообщается на официальном сайте "оранжево-черных".

Контракт 24-летнего венесуэльца с "горняками" рассчитан до 30 июня 2031 года.

Мендоса является воспитанником венесуэльского клуба "Ангостура" из города Сьюдад-Боливар, за главную команду которого начал выступать в 2023 году (26 матчей, 1 гол, 3 ассиста). В 2024-м играл на правах аренды за "Депортиво Тачира" (30 матчей, 4 гола, 4 ассиста). Становился чемпионом Венесуэлы (2024).

В феврале 2025 года стал футболистом "Кривбасса", сыграв за полтора сезона 33 матча (12 голов, 12 ассистов).

18 января 2025-го дебютировал за национальную сборную Венесуэлы, за которую на сегодня уже провел 7 поединков.

26 апреля 2026 года Мендоса установил историческое достижение — он стал первым автором покера в ворота "Динамо" в истории чемпионата Украины. До этого никто не забивал киевлянам четыре гола в одном матче.

В этом сезоне "Шахтер" досрочно стал чемпионом УПЛ, гарантировав себе золотые медали еще за три тура до финиша чемпионата.

Также подопечные Арды Турана дошли до полуфинала Лиги конференций, где проиграли английскому "Кристал Пэлес".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

