ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

"Шахтер" объявил о трансфере автора исторического покера в ворота "Динамо"

"Горняки" усилились венесуэльским вингером "Кривбасса" Глейкером Мендосой.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Глейкер Мендоса и Сергей Палкин

Глейкер Мендоса и Сергей Палкин / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании левого вингера криворожского "Кривбасса" Глейкера Мендосы.

Об этом сообщается на официальном сайте "оранжево-черных".

Контракт 24-летнего венесуэльца с "горняками" рассчитан до 30 июня 2031 года.

Мендоса является воспитанником венесуэльского клуба "Ангостура" из города Сьюдад-Боливар, за главную команду которого начал выступать в 2023 году (26 матчей, 1 гол, 3 ассиста). В 2024-м играл на правах аренды за "Депортиво Тачира" (30 матчей, 4 гола, 4 ассиста). Становился чемпионом Венесуэлы (2024).

В феврале 2025 года стал футболистом "Кривбасса", сыграв за полтора сезона 33 матча (12 голов, 12 ассистов).

18 января 2025-го дебютировал за национальную сборную Венесуэлы, за которую на сегодня уже провел 7 поединков.

26 апреля 2026 года Мендоса установил историческое достижение — он стал первым автором покера в ворота "Динамо" в истории чемпионата Украины. До этого никто не забивал киевлянам четыре гола в одном матче.

В этом сезоне "Шахтер" досрочно стал чемпионом УПЛ, гарантировав себе золотые медали еще за три тура до финиша чемпионата.

Также подопечные Арды Турана дошли до полуфинала Лиги конференций, где проиграли английскому "Кристал Пэлес".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
268
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie