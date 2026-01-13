"Шахтер" объявил о трансфере легионера в бразильский клуб

Майкон / © ФК Шахтер

Реклама

Полузащитник Майкон де Андраде Барберан перешел из донецкого "Шахтера" в бразильский "Атлетико Минейро".

О трансфере 28-летнего бразильского футболиста сообщается на официальном сайте "горняков".

Майкон стал игроком "Шахтера" летом 2018 года и в общей сложности провел за команду 98 матчей, отличившись 8 голами и 9 ассистами.

Реклама

В составе донецкого клуба полузащитник выиграл 2 чемпионата Украины (2019, 2020), становился обладателем Кубка Украины (2019) и Суперкубка Украины (2021).

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на правах аренды за бразильский "Коринтианс".

"ФК "Шахтер" благодарит Майкона за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле, красивые и важные голы, за победы и трофеи, завоеванные вместе с командой. Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых достижений!", – попрощался клуб с бразильцем.

Ранее сообщалось, что футболист "Шахтера" стал одноклубником украинца в чемпионате МЛС.

Реклама

Также мы рассказывали, что "Шахтер" объявил о трансфере одного из лучших бомбардиров УПЛ.