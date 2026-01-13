- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" объявил о трансфере легионера в бразильский клуб
Бразильский полузащитник Майкон будет выступать за "Атлетико Минейро".
Полузащитник Майкон де Андраде Барберан перешел из донецкого "Шахтера" в бразильский "Атлетико Минейро".
О трансфере 28-летнего бразильского футболиста сообщается на официальном сайте "горняков".
Майкон стал игроком "Шахтера" летом 2018 года и в общей сложности провел за команду 98 матчей, отличившись 8 голами и 9 ассистами.
В составе донецкого клуба полузащитник выиграл 2 чемпионата Украины (2019, 2020), становился обладателем Кубка Украины (2019) и Суперкубка Украины (2021).
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на правах аренды за бразильский "Коринтианс".
"ФК "Шахтер" благодарит Майкона за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле, красивые и важные голы, за победы и трофеи, завоеванные вместе с командой. Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых достижений!", – попрощался клуб с бразильцем.
Ранее сообщалось, что футболист "Шахтера" стал одноклубником украинца в чемпионате МЛС.
Также мы рассказывали, что "Шахтер" объявил о трансфере одного из лучших бомбардиров УПЛ.