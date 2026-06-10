"Шахтер" объявил о трансфере одного из лидеров "Динамо"

Александр Караваев / © ФК Шахтер

Реклама

Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере правого защитника киевского "Динамо" Александра Караваева.

34-летний футболист подписал с "горняками" контракт на срок до 30 июня 2028 года, сообщает официальный сайт клуба.

Караваев присоединился к "оранжево-черным" в статусе свободного агента. Он будет выступать за команду под 20-м номером.

Реклама

Для Александра это возвращение в "Шахтер". Он является воспитанником академии "горняков", но за основную команду донецкого клуба так и не провел ни одного официального матча.

За "Динамо" защитник выступал последние семь лет. В прошлом сезоне Караваев провел в футболке киевлян 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

"Шахтер" по итогам сезона досрочно стал чемпионом Украины, дошел до полуфинала Лиги конференций и получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о трансфере автора исторического покера в ворота "Динамо".

Реклама

Также мы рассказывали, что футболист "Шахтера" и сборной Украины перешел в чемпионат Германии.

Новости партнеров