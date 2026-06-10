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"Шахтер" объявил о трансфере одного из лидеров "Динамо"
Александр Караваев официально перешел к "горнякам".
Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере правого защитника киевского "Динамо" Александра Караваева.
34-летний футболист подписал с "горняками" контракт на срок до 30 июня 2028 года, сообщает официальный сайт клуба.
Караваев присоединился к "оранжево-черным" в статусе свободного агента. Он будет выступать за команду под 20-м номером.
Для Александра это возвращение в "Шахтер". Он является воспитанником академии "горняков", но за основную команду донецкого клуба так и не провел ни одного официального матча.
За "Динамо" защитник выступал последние семь лет. В прошлом сезоне Караваев провел в футболке киевлян 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
"Шахтер" по итогам сезона досрочно стал чемпионом Украины, дошел до полуфинала Лиги конференций и получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о трансфере автора исторического покера в ворота "Динамо".
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