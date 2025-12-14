ТСН в социальных сетях

Проспорт
435
1 мин

"Шахтер" объявил о трансфере одного из лучших бомбардиров УПЛ

"Горняки" приобрели у ЛНЗ нигерийца Проспера Обаха.

Автор публикации
Максим Приходько
Проспер Обах

Проспер Обах / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" оформил переход полузащитника черкасского ЛНЗ Проспера Обаха.

Контракт с нигерийским футболистом рассчитан до 31 декабря 2030 года, сообщается на официальном сайте "горняков".

По информации TaToTake, сумма трансфера составила 4,4 млн евро.

Обах является воспитанником нигерийского клуба "Суприм Кингз". В 2022 году перешел в португальскую "Визелу", где сначала выступал за молодежную команду U-23 (47 матчей, 13 голов, 10 ассистов), а в сезоне-2024/25 пробился в основной состав первой команды (33 матча, 10 голов, шесть ассистов во всех турнирах).

Летом 2025 года Обах стал футболистом ЛНЗ, за который в этом сезоне провел 15 матчей в УПЛ (7 голов и 4 ассиста) и 2 игры в Кубке Украины (1 гол).

Сейчас он делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша УПЛ.

Напомним, ЛНЗ стал "зимним чемпионом" УПЛ, гарантировав себе первое место по итогам 16 туров. "Шахтер" с матчем в запасе занимает вторую строчку и догонит черкасский клуб по очкам, если 14 декабря обыграет "Эпицентр".

