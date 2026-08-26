"Шахтер" объявил о трансфере защитника итальянского клуба

Алан Маттурро / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" оформил трансфер центрального защитника клуба итальянской Серии А "Дженоа" Алана Маттурро.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

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Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до 31 июля 2031 года.

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Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. Еще один миллион евро генуэзцы могут получить бонусами.

Маттурро является воспитанником уругвайского клуба "Дефенсор", за главную команду которого дебютировал в ноябре 2021 года и всего провел 33 матча (2 гола, 2 ассиста).

В январе 2023-го перешел в "Дженоа", где за два с половиной сезона сыграл 24 поединка (19 — в Серии А, 2 — в Серии В, 3 — в Кубке Италии).

В сезоне-2025/26 выступал в аренде за представителя испанской Ла Лиги "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 ассист).

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Всего в профессиональной карьере имеет 79 игр (3 гола, 3 ассиста, 5 желтых карточек, 1 красная карточка). Обладатель Кубка Уругвая (2022).

Выступал за юношескую и молодежную сборные Уругвая. В составе сборной Уругвая U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира-2023, сыграв все 7 матчей без замен, забив 1 мяч и отдав 1 ассист, а также был награжден "Серебряным мячом" как второй лучший футболист турнира.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о подписании бразильца из чемпионата Саудовской Аравии.

Также мы рассказывали, что футболист "Шахтера" и сборной Украины официально перешел в клуб из Саудовской Аравии.

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