"Шахтер" объявил о возвращении одного из самых дорогих игроков в своей истории

Педриньо с июля 2024 снова будет выступать за "горняков".

Донецкий "Шахтер" анонсировал возвращение бразильского полузащитника Педриньо.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 25-летний футболист подписал с клубом новый контракт, который рассчитан на 5 лет – до 30 июня 2029-го.

Однако во второй части текущего сезона Педриньо дончанам не поможет. Он присоединится к "горнякам" в июле 2024 года, а до того времени продолжит выступать за бразильский "Атлетико Минейро".

Педриньо стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Бенфики" за 18 миллионов евро. Это второе самое дорогое приобретение в истории донецкого клуба. Больше "горняки" заплатили только за бразильца Бернарда летом 2013 года – 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Педриньо провел за "Шахтер" 19 матчей, в которых забил 4 гола. Вместе с "горняками" он выиграл Суперкубок Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину бразилец воспользовался правилом ФИФА, позволявшим легионерам приостанавливать контракты с клубами, и отправился в аренду в "Атлетико Минейро". В составе бразильского клуба он сыграл 43 матча во всех турнирах и отдал 3 ассиста.

Ранее "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего грузинского защитника тбилисского "Динамо" Луки Лацебидзе. Также донецкий клуб оформил трансфер 21-летнего бразильского вингера "Палмейраса" Кевина и купил 20-летнего бразильского полузащитника "Васко да Гама" Марлона Гомеса.

Напомним, уже совсем скоро "Шахтер" начнет выступления в "еврокубковой весне". Первые официальные матчи нового года подопечные Марино Пушича сыграют 15 и 22 февраля против французского "Марселя". На кону будет стоять выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте также:

Дорогостоящий новичок "Шахтера" травмировался в расположении олимпийской сборной Бразилии

УПЛ возвращается: стало известно расписание первых в 2024 году матчей чемпионата Украины по футболу

Кубок африканских наций-2023: расписание и результаты всех матчей