"Шахтер" объявил стартовый состав на битву за групповой этап Лиги чемпионов с "Монако"

"Шахтер" объявил стартовый состав на битву за групповой этап Лиги чемпионов с "Монако"

Роберто Де Дзерби сделал ставку лишь на двух украинцев.

Донецкий "Шахтер" назвал стартовый состав на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако", который состоится 17 августа в Монако на стадионе "Луи II".

Отметим, что в основе "горняков" на игру выйдут только два украинских футболиста.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антонио, Педриньо, Тете, Майкон, Соломон, Траоре.

Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик, Коноплянка, Сикан, Дентиньо, Марлос, Мудрик.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" - "Шахтер".

Ответный матч команды проведут 25 августа на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало поединка - в 22:00.

Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", "Монако" оказался сильнее чешской "Спарты".

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