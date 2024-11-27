"Шахтер" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против ПСВ

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на матч пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 против нидерландского ПСВ, который состоится сегодня, 27 ноября, на стадионе "Филипс" в Эйндховене.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин

Запасные: Фесюн, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду

Также стал известен стартовый состав ПСВ на игру против "Шахтера".

ПСВ: Бенитес, Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс, Тилльман, Мауро Жуниор, Сабайри, Бакайоко, де Йонг, Ланг

Запасные: Дроммел, Схикс, Обиспо, Пеппи, Тил, Бабади, Лосано, Ланд, Оппегор, Ледесма

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча ПСВ – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

После четырех туров "горняки" занимают 28-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка. Ранее действующий чемпион Украины сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3), уступил "Арсеналу" (0:1) и одержал победу над "Янг Бойз" (2:1).

ПСВ с 5 баллами находится на 24-й позиции турнирной таблицы ЛЧ. Действующий чемпион и текущий лидер чемпионата Нидерландов проиграл "Ювентусу" (1:3), сыграл вничью со "Спортингом" (1:1) и ПСЖ (1:1), а также разгромил "Жирону" (4:0).

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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