"Шахтер" объявил стартовый состав на решающую битву с "Порту" за плей-офф Лиги чемпионов

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" назвал стартовый состав на матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против португальского "Порту".

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Педриньо, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Назарина, Невертон, Келси.

Также стал известен стартовый состав "Порту" на решающую встречу с украинским клубом.

"Порту": Диогу Кошта, Фабиу Кардозу, Пепе, Эуштакиу, Тареми, Зайду, Пепе, Галено, Санчес, Варела, Эванилсон.

Запасные: Клаудиу Рамуш, Давид Карму, Груич, Франсишку Консейсау, Хайме, Венделл, Намасо, Андре Франку, Наварро, Жоау Мариу, Бернарду Фолья, Гонсалу Боржеш.

Поединок "Порту" – "Шахтер" состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе "Драгау" в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Порту" – "Шахтер".

Напомним, "горнякам" нужно побеждать "драконов", чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В противном случае "Шахтер" весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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