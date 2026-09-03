- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
"Шахтер" объявил заявку на матчи основного раунда Лиги чемпионов
В список "горняков" вошли 29 футболистов.
Донецкий "Шахтер" определился с заявкой на матчи основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".
Главный тренер "оранжево-черных" Арда Туран внес в список игроков, которые могут принять участие в поединках основного этапа Лиги чемпионов, 29 футболистов.
Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай*
Защитники: Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон*, Изаки Силва, Виктор Цуканов*, Габриэль Карвалью, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана*, Райан Роберто, Глейкер Мендоза, Бруниньо
Нападающие: Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш
*Игроки, заявленные по списку B
На основном этапе самого престижного еврокубка "Шахтер" сыграет по одному матчу с 8 разными командами — четыре поединка дома и столько же на выезде.
Соперниками чемпиона Украины станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).
"Горняки" начнут еврокубковый сезон 10 сентября выездным матчем против нидерландского ПСВ.
Номинально домашние поединки Лиги чемпионов донецкий клуб будет проводить на стадионе "Стемфорд Бридж" в Лондоне.
"Шахтер" остался единственным представителем Украины в нынешнем евросезоне. Ранее борьбу на международной арене завершили киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ.
Ранее стало известно расписание матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов.
Также мы рассказывали, что в "Шахтере" прокомментировали результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов.