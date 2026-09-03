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Категория
Проспорт
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"Шахтер" объявил заявку на матчи основного раунда Лиги чемпионов

В список "горняков" вошли 29 футболистов.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" определился с заявкой на матчи основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

Главный тренер "оранжево-черных" Арда Туран внес в список игроков, которые могут принять участие в поединках основного этапа Лиги чемпионов, 29 футболистов.

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай*

Защитники: Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон*, Изаки Силва, Виктор Цуканов*, Габриэль Карвалью, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана*, Райан Роберто, Глейкер Мендоза, Бруниньо

Нападающие: Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

*Игроки, заявленные по списку B

На основном этапе самого престижного еврокубка "Шахтер" сыграет по одному матчу с 8 разными командами — четыре поединка дома и столько же на выезде.

Соперниками чемпиона Украины станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).

"Горняки" начнут еврокубковый сезон 10 сентября выездным матчем против нидерландского ПСВ.

Номинально домашние поединки Лиги чемпионов донецкий клуб будет проводить на стадионе "Стемфорд Бридж" в Лондоне.

"Шахтер" остался единственным представителем Украины в нынешнем евросезоне. Ранее борьбу на международной арене завершили киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ.

Ранее стало известно расписание матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что в "Шахтере" прокомментировали результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов.

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