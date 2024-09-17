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"Шахтер" объявил заявку на стартовый матч основного раунда Лиги чемпионов против "Болоньи"

"Шахтер" объявил заявку на стартовый матч основного раунда Лиги чемпионов против "Болоньи"

"Шахтер" Донецк / Фото: ФК Шахтер

Поединок состоится в среду, 18 сентября.

Донецкий "Шахтер" прибыл в Италию на матч первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 против "Болоньи".

Как сообщается на официальном сайте "горняков", главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял на поединок 28 футболистов.

Заявка "Шахтера" на матч против "Болоньи"

Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Тимур Пузанков

Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина

Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Даниил Сикан

Во вторник, 17 сентября, дончан ждут традиционные медиамероприятия – предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Поединок "Болонья" – "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, на стадионе "Ренато Даль-Ара". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Болонья" – "Шахтер" будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов "горняки" будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд (четыре матча дома и четыре на выезде).

Помимо "Болоньи", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Аталанта" (Италия), "Арсенал" Лондон (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), "Бавария" (Германия), "Брест" (Франция. ) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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