"Шахтер" обыграл "Александрию" и укрепил свое лидерство в УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

"Шахтер" на выезде обыграл "Александрию" в стартовом матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "горняки" забили во втором тайме. На 61-й минуте Лассина Траоре забил ударом из пределов штрафной площадки после передачи Педро Энрике.

Для "Шахтера" это третья победа подряд в весенней части УПЛ. В первом матче после зимней паузы дончане разгромили "Карпаты" (3:0), а затем обыграли "Верес" (1:0).

Реклама

Обзор матча "Александрия" — "Шахтер"

Благодаря этой победе "Шахтер" (44 очка) укрепил свое лидерство в УПЛ. Теперь подопечные Арды Турана на 6 баллов опережают ближайшего преследователя — ЛНЗ, но у черкасского клуба есть игра в запасе.

"Александрия", которая является серебряным призером прошлого сезона чемпионата Украины, с 11 пунктами осталась в зоне вылета на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре УПЛ дончане 15 марта встретятся с "Металлистом 1925", а александрийцы днем ранее посоревнуются с ЛНЗ.

Перед этим "Шахтер" 12 марта сыграет первый матч 1/8 финала Лиги конференций против польского "Леха".