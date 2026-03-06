- Дата публикации
"Шахтер" обыграл "Александрию" и укрепил свое лидерство в УПЛ
Гол Лассины Траоре принес "горнякам" победу над серебряным призером прошлого сезона чемпионата Украины.
"Шахтер" на выезде обыграл "Александрию" в стартовом матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече "горняки" забили во втором тайме. На 61-й минуте Лассина Траоре забил ударом из пределов штрафной площадки после передачи Педро Энрике.
Для "Шахтера" это третья победа подряд в весенней части УПЛ. В первом матче после зимней паузы дончане разгромили "Карпаты" (3:0), а затем обыграли "Верес" (1:0).
Обзор матча "Александрия" — "Шахтер"
Благодаря этой победе "Шахтер" (44 очка) укрепил свое лидерство в УПЛ. Теперь подопечные Арды Турана на 6 баллов опережают ближайшего преследователя — ЛНЗ, но у черкасского клуба есть игра в запасе.
"Александрия", которая является серебряным призером прошлого сезона чемпионата Украины, с 11 пунктами осталась в зоне вылета на предпоследней, 15-й позиции.
В следующем туре УПЛ дончане 15 марта встретятся с "Металлистом 1925", а александрийцы днем ранее посоревнуются с ЛНЗ.
Перед этим "Шахтер" 12 марта сыграет первый матч 1/8 финала Лиги конференций против польского "Леха".