"Шахтер" обыграл аутсайдера УПЛ и не позволил "Динамо" оторваться в чемпионской гонке

"Шахтер" обыграл аутсайдера УПЛ и не позволил "Динамо" оторваться в чемпионской гонке

Команда Де Дзерби сравнялась с киевлянами по очкам в турнирной таблице.

Донецкий "Шахтер" на выезде победил "Ингулец" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги - 1:0 .

Решающий гол во встрече был забит на 32-й минуте. Взятие ворот хозяев организовал бразильский дуэт "горняков" - Додо отдал результативную передачу, а Тете отправил мяч в сетку.

"Шахтер" (41 балл) сравнялся по очкам с "Динамо", но продолжает находиться на второй строчке. "Бело-синие", обыграв вчера "Минай" (2:0) , лидируют в чемпионате благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у "горняков".

, лидируют в чемпионате благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у "горняков". "Ингулец" с 10 пунктами остался на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре УПЛ команда Роберто Де Дзерби 3 декабря примет "Львов", а подопечные Сергея Лавриненко 5 декабря на выезде сыграют против "Зари".

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