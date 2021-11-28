"Шахтер" обыграл аутсайдера УПЛ и не позволил "Динамо" оторваться в чемпионской гонке

Команда Де Дзерби сравнялась с киевлянами по очкам в турнирной таблице.
Донецкий "Шахтер" на выезде победил "Ингулец" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги - 1:0.
Решающий гол во встрече был забит на 32-й минуте. Взятие ворот хозяев организовал бразильский дуэт "горняков" - Додо отдал результативную передачу, а Тете отправил мяч в сетку.
- "Шахтер" (41 балл) сравнялся по очкам с "Динамо", но продолжает находиться на второй строчке. "Бело-синие", обыграв вчера "Минай" (2:0), лидируют в чемпионате благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у "горняков".
- "Ингулец" с 10 пунктами остался на предпоследней, 15-й позиции.
- В следующем туре УПЛ команда Роберто Де Дзерби 3 декабря примет "Львов", а подопечные Сергея Лавриненко 5 декабря на выезде сыграют против "Зари".
Читайте также:
Феерия Довбика и Гуцуляка: "Днепр-1" разорвал "Ворсклу" с самым быстрым голом сезона в УПЛ (видео)
Вывезли из Одессы три очка: "Десна" нанесла поражение "Черноморцу" в УПЛ