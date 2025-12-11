"Шахтер" обыграл "Хамрун Спартанс" и досрочно вышел в плей-офф Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

Донецкий "Шахтер" обыграл мальтийский "Хамрун Спартанс" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на "Та-Кали Нэшнел Стэдиум" в Та-Кали завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. "Горняки" давили на ворота хозяев поле, но все же не смогли открыть счет.

На старте второго тайма украинский клуб распечатал ворота мальтийской команды – на 61-й минуте Лука Мейреллиш головой замкнул подачу, которую с левого фланга выполнил Иракли Азаров.

Реклама

А уже на 64-й минуте "Шахтер" увеличил свое преимущество в счете – Изаки Силва перебросил голкипера соперника, воспользовавшись передачей от Педриньо.

До конца игры донецкий клуб создал еще несколько очень острых моментов, но не реализовал их, так что обошлось без разгрома.

Обзор матча "Хамрун Спартанс" – "Шахтер"

В предыдущих матчах третьего по престижности еврокубка "горняки" одолели шотландский "Абердин" (3:2), проиграли польской "Легии" (1:2), обыграли исландский "Брейдаблик" (2:0) и обыграли ирландский "Шэмрок Роверс" (2:1).

После этой победы "Шахтер" (12 очков) поднялся на второе место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, досрочно гарантировав выход в плей-офф. "Хамрун Спартанс" (3 балла) опустился на 32-ю позицию.

Реклама

Впереди дончан ждет заключительный поединок основного этапа Лиги конференций – 18 декабря подопечные Арды Турана проведут номинально домашний матч с хорватской "Риекой". В тот же день "Хамрун Спартанс" на выезде сразится с "Шэмрок Роверс".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

В последнем туре "Шахтеру" будет достаточно сыграть вничью с "Риекой", чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала, избежав стыковых матчей.

Напомним, киевское "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.