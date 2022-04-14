"Шахтер" обыграл "Лехию" в благотворительном матче благодаря голу 12-летнего фаната из Мариуполя (видео)

"Горняки" сыграли второй товарищеский поединок в поддержку Украины.

В среду 14 апреля донецкий "Шахтер" провел благотворительный матч с "Лехией" в Польше. Вторая игра донецкого клуба в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Гданьске и завершилась победой "горняков" – 3:2 .

В первом тайме команды обменялись голами Михаила Мудрика и Бассеку Диабате. После перерыва украинский вингер отличился еще раз. "Лехия" отыгралась в компенсированное время усилиями Кристиана Оконевского.



На 90+5 минуте 12-летний Дмитрий Кеда принес донецкой команде победу. Юный болельщик "Шахтера" из Мариуполя вынужден был покинуть Украину после вторжения российских войск и сейчас проживает в Польше.

12-летний мальчик из Мариуполя сыграл за «Шахтер» и забил гол ⚒



Дмитрий Кеда вышел на замену в конце благотворительного матча с "Лехией". #Shakhtar #Украина #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Yr8S3euKIG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 14, 2022

Отметим, что Ярослав Ракицкий, покинувший питерский "Зенит" после начала военного вторжения России в Украину, присоединился к донецкой команде. Будучи питомцем клуба, защитник сыграл матч за горняков впервые с 2018 года. Он провел на поле 83 минуты.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В первом поединке донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу". Тогда на нужды украинцев собрали 102 тысяч евро.

Читайте также:

Назвал полк "Азов" нацистами: "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом из-за высказываний его президента

"Динамо" победил 22-кратного чемпиона Турции в благотворительном поединке

Сборная Украины узнала дату полуфинального поединка плейоф отбора на ЧМ-2022