"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" и продолжил погоню за лидерами УПЛ (видео)

"Горняки" сократили отставание от "Александрии" и "Динамо" в таблице чемпионата Украины.

"Шахтер" обыграл "Зарю" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1 .

После первого тайма луганчане имели минимальное преимущество в счете – на 37-й минуте Александр Яцык мощным ударом с левого фланга штрафной попал в дальнюю "девятку".

На старте второй половины встречи дончане не только отыгрались, но и вышли вперед. На 51-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти после того, как против него в своей штрафной сфолил Роман Вантух.

А затем на 54-й минуте бразилец Кевин точным ударом замкнул прострел своего соотечественника Винисиуса Тобиаса с правого фланга.

Точка в матче была поставлена на 90+3-й минуте, когда автоголом отличился бразильский защитник луганского клуба Джордан, срезавший мяч в свои ворота после прострела Александра Зубкова с правого фланга.

Обзор матча "Шахтер" – "Заря"

После этой победы "Шахтер" (26 очков) остался на третьем месте в УПЛ, но подобрался к лидерам чемпионата "Александрии" (32 балла) и "Динамо" (29 пунктов), которое имеет матч в запасе. "Заря" (15 очков) находится на десятой позиции.

В следующем туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Шахтер" 23 ноября сыграет с "Ингульцом", а "Заря" 25 ноября будет противостоять "Полесью".

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