"Шахтер" одержал вторую победу подряд в Юношеской лиге УЕФА и вырвался в лидеры группы (видео)

Номинально домашний для "горняков" поединок в Варшаве завершился победой украинской команды со счетом 2:1 .

"Оранжево-черные" распечатали ворота соперника в первом тайме. На 25-й минуте счет во встрече открыл Александр Ющенко.

После перерыва донецкая команда укрепила свое преимущество, в этом ей помог автогол игрока "кельтов" Дилана Корра.

На 75-й минуте шотландский коллектив усилиями Адама Брукса сократил отставание, но спастись от поражения номинальным гостям не удалось.

Для "Шахтера" это вторая победа в новом сезоне Юношеской лиги УЕФА. На старте турнира "горняки" на выезде обыграли "РБ Лейпциг" - 0:2.

Благодаря этому успеху "Шахтер" с 6 очками после двух матчей возглавил турнирную таблицу группы F. "Селтик", начав турнир с двух поражений, занимает последнюю строчку.

В другом матче этого квартета мадридский "Реал" 14 сентября будет принимать "РБ Лейпциг". Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Третий тур группового раунда Юношеской лиги УЕФА состоится 5 октября: "Реал" - "Шахтер", "РБ Лейпциг" - "Селтик".

Напомним, сегодня, 14 сентября, в Варшаве также встретятся взрослые команды "Шахтера" и "Селтика". Поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов стартует в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция игры доступна на нашем сайте.

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