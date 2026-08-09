"Шахтер" одержал вторую подряд победу на старте УПЛ

"Эпицентр" — "Шахтер" / facebook.com/fcepicentr

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Донецкий "Шахтер" победил "Эпицентр" из Каменец-Подольского в матче второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в Каменце-Подольском завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины матча "горняки" открыли счет — на 50-й минуте отличился Олег Очеретько.

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На 77-й минуте подопечные Арды Турана закрепили свое преимущество — точный удар нанес Егор Назарина.

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Обзор матча "Эпицентр" — "Шахтер"

Для "Шахтера" это вторая подряд победа на старте УПЛ. В первом туре "оранжево-черные" разгромили "Кудровку" (5:1).

После двух туров дончане имеют 6 очков и возглавляют таблицу УПЛ. "Эпицентр" (3 балла) сейчас находится на четвертом месте — команда Сергея Нагорняка начала чемпионат разгромом "Оболони" (3:0).

В третьем туре УПЛ "горняки" 16 августа встретятся с "Харьковом", а "Эпицентр" 14 августа примет "Верес".

Ранее сообщалось, что в Бразилии был арестован легендарный экс-футболист "Шахтера".

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