"Шахтер" одолел "Левый Берег" в своем первом матче весенней части УПЛ (видео)

"Горняки" продолжают погоню за "Динамо" и "Александрией".

"Шахтер" обыграл "Левый Берег" в заключительном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече дончане забили во втором тайме. На 61-й минуте результативный удар нанес Марьян Швед.

Обзор матча "Шахтер" – "Левый Берег"

После этого матча "Шахтер" (36 очков) остается на третьем месте в УПЛ. Имея поединок в запасе, "горняки" отстают на 5 баллов от "Александрии" и на 10 пунктов от "Динамо", которое лидирует.

В свою очередь, "Левый Берег" с 16 очками находится на 14-й позиции в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре "Шахтер" сразится с "Александрией", а "Левый Берег" будет гостить у "Черноморца". Оба матча состоятся в субботу, 1 марта.

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