"Шахтер" одолел "Полесье" и единолично возглавил таблицу УПЛ

"Полесье" — "Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" обыграл житомирское "Полесье" в центральном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

В начале встречи "горняки" имели возможность открывать счет — на 12-й минуте забил Изаки Силва, но перед этим был офсайд у Лассины Траоре, который сделал передачу на бразильца.

Так что первый тайм матча команды завершили без забитых голов, создав мало опасных моментов.

На старте второго тайма "оранжево-черные" сумели выйти вперед — на 56-й минуте защитник донецкой команды Валерий Бондарь во вратарской площадке житомирцев удачно подставил колено после подачи с углового с правого фланга от Алиссона. Этот гол оказался единственным и решающим в игре.

Это первая в истории победа "Шахтера" над "Полесьем" в чемпионате Украины, после двух ничьих и трех поражений. Более того, "горняки" впервые забили житомирскому клубу в УПЛ.

Обзор матча "Шахтер" — "Полесье"

Благодаря этой победе "Шахтер" (54 очка) вышел на первое место в УПЛ. Подопечные Арды Турана, имея матч в запасе, опережают ближайшего преследователя — ЛНЗ — на 3 балла. "Полесье" (46 пунктов) осталось на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ "горняки" сразятся с "Кудровкой", а подопечные Руслана Ротаня примут "Оболонь". Оба поединка пройдут в воскресенье, 26 апреля.

Перед этим дончане в четверг, 23 апреля, сыграют перенесенный матч 21-го тура УПЛ против "Зари".

