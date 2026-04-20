"Шахтер" одолел "Полесье" и единолично возглавил таблицу УПЛ
Подопечные Арды Турана приблизились к чемпионскому титулу.
Донецкий "Шахтер" обыграл житомирское "Полесье" в центральном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0.
В начале встречи "горняки" имели возможность открывать счет — на 12-й минуте забил Изаки Силва, но перед этим был офсайд у Лассины Траоре, который сделал передачу на бразильца.
Так что первый тайм матча команды завершили без забитых голов, создав мало опасных моментов.
На старте второго тайма "оранжево-черные" сумели выйти вперед — на 56-й минуте защитник донецкой команды Валерий Бондарь во вратарской площадке житомирцев удачно подставил колено после подачи с углового с правого фланга от Алиссона. Этот гол оказался единственным и решающим в игре.
Это первая в истории победа "Шахтера" над "Полесьем" в чемпионате Украины, после двух ничьих и трех поражений. Более того, "горняки" впервые забили житомирскому клубу в УПЛ.
Благодаря этой победе "Шахтер" (54 очка) вышел на первое место в УПЛ. Подопечные Арды Турана, имея матч в запасе, опережают ближайшего преследователя — ЛНЗ — на 3 балла. "Полесье" (46 пунктов) осталось на третьей позиции.
В следующем туре УПЛ "горняки" сразятся с "Кудровкой", а подопечные Руслана Ротаня примут "Оболонь". Оба поединка пройдут в воскресенье, 26 апреля.
Перед этим дончане в четверг, 23 апреля, сыграют перенесенный матч 21-го тура УПЛ против "Зари".
Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о трансфере 17-летнего бразильского таланта.
Также мы рассказывали, что аналитики оценили шансы "Шахтера" на выход в финал и победу в Лиге конференций.